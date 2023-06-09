台湾宏碁据报暂停俄业务后 仍继续运送电脑硬件

路透社看到的海关数据显示，台湾电脑制造商宏碁（Acer）在2022年4月8日至2023年3月31日期间，向俄罗斯提供了价值至少7040万美元（9448万新元）的计算机硬件。此前，该公司曾宣称将暂停在俄罗斯的业务。

据路透社报道，一家商业贸易数据提供商提供的海关记录显示，宏碁生产设备供应给俄罗斯的方式，既有通过宏碁在瑞士注册的全资子公司，也有通过该子公司订购的运送交付服务完成。

一名匿名消息人士说，宏碁提供的产品包括个人电脑显示器和笔记本电脑，这些产品在2022年4月之后继续运往俄罗斯。

台湾于2022年2月25日宣布加入制裁俄罗斯的行列，但宏碁由于货源出自台湾境外，因此没有违反台湾对俄罗斯的制裁。瑞士的制裁与欧盟一致，允许向俄罗斯出口笔记本电脑和电脑组件，直到 2022年12月16日，在这一时间点之后，宏碁没有从瑞士向俄罗斯运送新禁止的产品。

虽然并非违法，但宏碁的行为与戴尔（Dell）和惠普（HP）等西方主要竞争对手的行为形成对比。海关记录显示，在俄乌战争爆发后，戴尔和惠普分别于2022年2月和4月停止向俄罗斯发货。

宏碁在去年4月8日的一份声明中说，由于最近的事态发展，该公司已决定暂停在俄罗斯的业务。

当被问及通过瑞士子公司宏碁销售国际公司(Acer Sales International SA)向俄罗斯出口时，宏碁在一份声明中说，该公司严格遵守有关向俄罗斯出口的适用国际法规和贸易法。

宏碁补充说，这家瑞士子公司自去年4月8日以来，没有向俄罗斯出口任何笔记本电脑或台式电脑，但它在确保遵守国际制裁的同时，向俄罗斯市场供应了数量有限的民用显示器和配件。

宏碁向俄罗斯供货，意味着尽管国际制裁旨在限制俄罗斯获得技术和设备，俄罗斯消费者仍可以买到外国制造的产品。

俄罗斯海关数据也显示，近一年来，宏碁产品进入俄罗斯的数量较之前减少。在 2022年4月8日至2023年3月31日期间，至少有 744 批宏碁产品进入俄罗斯，而早前一年同期为 3735 批，总价值为 2443 亿美元。

如果从金额角度计算，这段时期宏碁产品进入俄罗斯的总量较前一年下降了71.1%，其中笔记本电脑和个人电脑显示器占出货量的大部分。