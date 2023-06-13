巴基斯坦以人民币结算首批俄罗斯原油

巴基斯坦石油部长穆萨迪克·马利克（Musadik Malik）说，巴基斯坦以人民币支付了首批俄罗斯折扣原油。这是巴基斯坦以美元为主的出口支付政策的重大转变。

据路透社报道，马利克星期一（6月12日）说，巴基斯坦购买的首批俄罗斯折扣原油已经到货，款项是用人民币结算的。但马利克没进一步透露巴基斯坦所获得折扣或其他细节。

马利克说，根据双方协议，巴基斯坦今年4月首次采购10万吨俄罗斯原油，其中第一批（约4.5万吨）于6月11日抵达巴基斯坦卡拉奇港口，目前正在卸货，其余俄油正在路上。他说，4月份的采购是巴基斯坦与俄罗斯之间的第一笔政府间（G2G）交易。

马利克透露，这批原油是较轻质的乌拉尔原油，到货后将由巴基斯坦炼油公司提炼。他表示，目前所有实验均已完成，结果证明在任何情况下，由巴基斯坦炼油公司提炼和销售俄油都“不会出现亏损，在商业上是可行的”。

巴基斯坦过去一直依赖中东石油进口，马利克这番言论淡化了于当地炼油厂提炼俄罗斯原油的能力和财务可行性的质疑及担忧。

马利克还说，巴基斯坦希望未来进口石油的三分之一为俄罗斯原油。

路透社分析，目前巴基斯坦正陷入严重的财务危机，该国中央银行持有的外汇储备几乎不足以支付一个月的进口支出，很可能陷入债务违约。因此，巴基斯坦购买折扣俄罗斯原油，不仅意味着俄罗斯原油有了一个新的出口渠道，也为巴基斯坦困难的财政情况提供了一个喘息的机会。