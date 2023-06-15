中国央行如预期下调MLF操作利率

随着房地产销售和工业生产疲软，同时青年失业率加剧，中国如预期下调了中期借贷便利（MLF）利率，以降低借贷成本。

据中国人民银行在官网发布的公告，为维护银行体系流动性合理充裕，星期四（6月15日）开展了2370亿元（人民币，下同，约444亿新元）中期借贷便利（MLF）操作和20亿元逆回购操作，充分满足了金融机构需求。这也是中国央行自去年8月以来首次调降。

具体来看，MLF均为一年期，利率2.65%，较前值下调10个基点；逆回购均为七天期，利率1.90%，持平前值。

《华尔街日报》报道，随稳增长压力加大，中国央行星期二（13日）时隔近十个月再度下调七天期回购利率：从此前的2.00%降至1.90%。因此，星期四的MLF操作利率下调已在普遍预期中。

金融数据平台Wind显示，星期四有2000亿元MLF到期，本月也只有这笔MLF到期，因此MLF口径看，本月迄今小幅净投放370亿元，为连续第七个月净投放。不过，净投放连续三个月维持在低位。

逆回购方面，星期四有20亿元逆回购到期，因此逆回购口径连续六天实现零投放零回笼。

近期多项数据显示中国经济复苏动能趋弱。

据中国国家统计局星期四（6月15日）在官网发布的消息，5月份全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平；16至24岁、25至59岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。其中，16岁至24岁的劳动力失业率，比4月份的20.4%上升了0.4个百分点，再创下新高。

中国国家统计局发布的数据也显示，5月份社会消费品零售总额同比增长12.7%，比上月回落5.7个百分点，此前4月份该指标同比增长18.4%，比3月份加快7.8个百分点。

彭博社早前引述知情人士报道，中国政府正在考虑出台一揽子政策措施，以提振日益乏力的经济增长，具体涵盖从房地产到内需等多领域。不过，分析认为，与前几轮刺激措施相比，北京目前手中可动用的筹码可能有限。