【视频/图集】秦刚与布林肯在北京举行会谈

(视频来源:路透社)

中国国务委员兼外交部长秦刚星期天(6月18日)下午与美国国务卿布林肯在北京举行会谈。

中国央视新闻报道,布林肯18日下午抵达钓鱼台国宾馆,与迎接他的秦刚握手。

根据视频,隐约可以听到彼此见面时,秦刚轻松地与布林肯寒暄。

秦刚先用英语跟布林肯说:“It’s nice seeing you again in Beijing, how’s your flight?”(很高兴能在北京再次见到你,旅途还愉快吗?)

布林肯回答:“Very good.”(很好。)

秦刚:“I saw you in the morning, the aircraft.”(我早上看到你,还有飞机。)

布林肯:“Yes.”(是的。)

布林肯接着说了一些话后,秦刚说:“We will have a stop for... have a photo.“(我们会停下来拍照。)

之后,两人在中美国旗前合照,并在结束后开始会谈。现场照片显示,除了秦刚与布林肯之外,其余参加会谈的成员都戴口罩。

在布林肯抵达钓鱼台国宾馆前,美国驻中国大使伯恩斯以及负责东亚和太平洋事务的美国助理国务卿康达先抵达钓鱼台国宾馆。

在布林肯抵达钓鱼台国宾馆前,美国驻中国大使伯恩斯(左)以及负责东亚和太平洋事务的美国助理国务卿康达(中)先抵达钓鱼台国宾馆,并与秦刚会面。(法新社)

布林肯抵达钓鱼台国宾馆后,与迎接他的秦刚交谈。(法新社)

布林肯与秦刚一同步入钓鱼台国宾馆。(路透社)

布林肯与秦刚一同步入钓鱼台国宾馆。(路透社)

秦刚6月18日下午与布林肯在北京举行会谈。照片显示,除了秦刚与布林肯之外,其余参加会谈的成员都戴口罩。坐在布林肯左右边分别为康达和伯恩斯。坐在秦刚的左边是中国外交部部长助理、发言人华春莹。(法新社)

央视等中国媒体暂时没有报道双方交谈的具体内容。

在中国最大的社交平台之一微博,有关布林肯访华的话题词条已登上了热搜榜,分别是“布林肯访华”、“美国国务卿布林肯抵达北京”,以及“中美外长会谈正式开始”。

有中国网民留言说:“希望真的能有好的成果吧!”“中美合作共赢!”也有网民说:“费那么大劲反复要求来访,希望不是特地来吵一架。”

布林肯星期天早上抵达中国北京,展开两天访华之行。这是美国国务卿时隔五年再次访华。布林肯原本计划今年2月访华,但因气球事件而搁置。

除了秦刚之外,布林肯预计也将在访华期间与中共政治局委员、中央外办主任王毅会面。他还有可能会与中国国家主席习近平会面。英国《独立报》则引述美国官员报道,布林肯可能会在星期一(6月19日)与习近平会面。但是中美官方都没有确定是否会有习近平会见布林肯的安排,也有评论认为,中方还在等待一天的会面结束后,才决定是否要让布林肯见到习近平。