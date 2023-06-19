路透调查：中国预期将下调LPR

路透社调查显示，业内普遍预测中国将在星期二（6月20日）下调贷款市场报价利率（LPR）。这将是中国央行10个月来首次下调LPR。

中国央行6月13日下调了七天期逆回购利率，15日也如预期下调了中期借贷便利（MLF）利率。

报道指出，中国央行下调短期和中期政策利率，表明当局将开始新一轮货币宽松环境，以推动复苏。

在路透社对32名市场观察人士的调查中，所有人都预计一年期和五年期LPR都会下调，其中有21人预计一年期LPR将从3.65%下调10个基点至3.55%；其他人预计降息范围为5到15个基点。

至于五年LPR，有一半的市场观察人士预计将下调至少15个基点，以刺激住房需求并支撑房地产部门；也有14人预计五年期利率将从目前的4.3%下调10个基点至4.2%。

景顺亚太区全球市场策略师赵耀庭告诉路透社，通常中期借贷便利和公开市场操作 (OMO) 利率下调，就意味着银行的优惠贷款利率也会进行类似幅度的下调。

但他认为，当中国的家庭和企业过于保守，忙着去杠杆化和偿还债务时，降息政策可能变得无效。

中国国务院上星期五（16日）召开常务会议，提出针对经济形势变化，必须采取更有力措施推动经济，并称在研究提出一批政策措施。

上星期中国5月经济数字发布后，摩根大通、瑞银、高盛先后下调了中国2023年GDP预期。