俄罗斯成立研究室研究习思想

中国媒体星期三（6月21日）报道，俄罗斯专门研究习近平新时代中国特色社会主义思想的研究室在莫斯科成立。

据新华社报道，该研究室由俄罗斯智库、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所建立，汇集了俄罗斯重要专家学者，旨在系统研究习近平新时代中国特色社会主义思想。研究室的俄文全称为中国当代意识形态和习近平思想研究室。

报道引述俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长巴巴耶夫说，习近平新时代中国特色社会主义思想是一个完整的科学体系，俄罗斯需要了解当代中国国家建设的思想原理。

巴巴耶夫说，让俄罗斯社会各界了解习近平新时代中国特色社会主义思想，理解新时代中国取得如此发展成就的思想源泉，弄懂未来中国发展方向，是成立研究室的初衷。

报道称，研究室对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究涵盖政治、经济、外交、军事、生态和文化等各个领域。第一批研究成果将于2025年以专著形式出版。

据巴巴耶夫介绍，这些成果将帮助包括俄罗斯各级官员在内的读者了解习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵及其对中国发展和俄中关系走向的重要意义。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所将中国研究，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想研究作为工作重点。据报道，研究室目前有10名专家，分别来自俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所、俄罗斯科学院世界经济和国际关系研究所，以及俄罗斯高等经济大学等。