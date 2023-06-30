中俄将联手开采玻利维亚锂矿

玻利维亚政府宣布，中国与俄罗斯企业将在玻利维亚的锂矿项目中投资14亿美元（约19亿新元），联手开采这种对电动汽车电池至关重要的金属。

据法新社报道，玻利维亚总统阿尔塞（Luis Arce）星期四（6月29日）宣布，拥有中俄两国政府支持的中信国安集团和俄罗斯铀一集团（Uranium One Group）将与玻利维亚锂业公司（YLB）合作，建造两个碳酸锂提取工厂。

中国、俄罗斯和玻利维亚的企业代表也签署了合作协议。根据协议，俄罗斯铀一集团将投资5.78亿美元建设一座工厂，中信国安则将投资8.57亿美元在乌尤尼盐沼北部设立第二个工厂。

玻利维亚能源部在声明中介绍，每个工厂的年生产力高达2万5000公吨。这两个工厂都位于安第斯山脉西南部的波托西省，预计将在三个月内开始建设。

玻利维亚政府称，乌尤尼盐沼的锂储量为2100万吨，是世界上最大的锂来源。尽管储量巨大，但玻利维亚受地理环境、政治紧张和技术不足影响，开采量十分有限。

今年1月，玻利维亚政府也与包括宁德时代在内的中资企业联盟（CBC）签署了另一项协议，投资至少10亿美元建设两个锂提取厂。

锂被称为清洁能源革命中的白金，被广泛应用在手机和电动汽车电池中。