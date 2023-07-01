俄外长：伊朗将在下周成为上合组织正式成员

俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，伊朗将在下星期成为上海合作组织的正式成员。

综合俄罗斯卫星通讯社和法新社报道，拉夫罗夫星期五（6月30日）在莫斯科上合组织人民外交中心演讲时说，在7月4日举行的上合组织国家元首会议上，伊朗将确定成为该组织的正式成员。

伊朗外交部发声明说，伊朗外长阿卜杜拉希扬过后与上合组织秘书长张明通电话。阿卜杜拉希扬说：“我有信心伊朗成为正式成员，将为上合组织提供新颖和更多的能力。”

伊朗努尔新闻社6月1日引述伊朗外长的话报道，伊朗将在6月22日至7月22日期间，正式获得上合组织成员国资格。

2022年9月，伊朗在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上合组织成员国元首理事会第22次会议签署了加入上合组织履行义务的备忘录。同年11月，伊朗议会通过了伊朗成为上合组织成员国的法案。2023年1月25日，伊朗议会通过了一项关于伊朗加入上合组织义务的备忘录法案。伊朗总统莱希2月7日签署了命令，要求实施有关伊朗加入上海合作组织的法律。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯总统上海合作组织事务特别代表巴赫季约尔·哈基莫夫称，接纳伊朗成为上海合作组织的正式成员，将是上合组织新德里峰会的关键决定。

据路透社5月31日报道，印度外交部5月30日说，印度将在7月以线上方式主办上海合作组织（SCO）峰会。包括俄罗斯、中国、巴基斯坦在内的所有上合组织成员国家元首都将受邀请参加。

中国外交部发言人华春莹星期五（30日）宣布，应印度总理莫迪邀请，中国国家主席习近平将于7月4日在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第23次会议并发表重要讲话。