邓炳强：23条立法涵盖间谍及网络罪行

香港保安局局长邓炳强说，会进一步完善维护国家安全立法，包括就《基本法》23条立法，以及特区政府以立法方式清晰订定关键基础设施营运者的网络安全责任。他指出，23条立法方向及部分条例内容会涵盖间谍活动及网络上违反国家安全的罪行。

邓炳强接受《大公报》采访时说，香港国安法实施三周年，有力维护了国家安全，社会秩序迅速恢复，香港重回正轨，法治得以彰显，营商环境持续改善。国安法实施后，无论在初创企业成立、新股集资、港股成交额，以及香港特区的资产和财富管理业务总值等数据，都有所上升。

香港特首李家超多次透露23条立法已定下时间表，最迟明年立法。一直推展立法工作的邓炳强表示，会考虑香港社会近年的情况，以及香港面对的国家安全风险，立法方向及部分条例内容会涵盖间谍活动及网络上违反国家安全的罪行。

邓炳强指出，他看到一些危害国家安全分子，仍然以不同方式进行鼓吹和渗透以及串谋勾结外国势力；网络更经常被用作煽动进行危害国家安全的行为。

邓炳强强调，会进一步完善维护国家安全立法，包括就《基本法》23条立法，以及特区政府以立法方式清晰订定关键基础设施营运者的网络安全责任。他指出香港近年所经历的，正是“软对抗”等煽动行为、网络言论和刊物等容易激化社会大众。

邓炳强以《羊村》绘本一案为例，称法官判刑时形容涉事的三本儿童绘本均有煽动意图，是向儿童洗脑，并引导儿童不相信香港司法制度并藐视警察，只有以武力对抗政权机关才能保护他们的家园。

他还提到今年3月，一批人在旺角出售煽动书籍，各人被判5至10个月监禁。裁判官在判刑时指出，愿意购买该书刊的人大部分都是同情，甚至认同示威者的暴力行为及口号；向他们展销更容易令黑暴死灰复燃，如同埋下计时炸弹，所以执法部门会继续针对涉嫌危害国家安全的人和组织展开深入调查，特别是他们的财政来源、开支及与外部势力的关系，并继续侦测危害国家安全的势力以“软对抗”手法散播反中乱港信息，包括进行“网上巡逻”，并追究涉及违法活动的人或组织的刑事责任。

邓炳强指出，有关间谍活动的风险亦不容忽视，他指有国家的情报机构曾公然说会从全球不同国家和组织罗致秘密情报人员，深入掌握有关中国的材料，所以政府正检视哪些行为是香港国安法和现行法例未有涵盖的，包括注意间谍活动和网络方面的缺口，以制定有效和务实的方案和条文，进一步完善维护国家安全的机制。

邓炳强解释《基本法》23条规定应予立法禁止的七类行为中，香港国安法涵盖了分裂国家和颠覆中央人民政府两类。现行香港法律（例如《刑事罪行条例》、《官方机密条例》及《社团条例》）只涵盖了部分相关行为，故有需要完善。他说：“有了《香港国安法》和《基本法》23条立法的组合拳，必定能做到一加一大于二，全方位维护国家安全。”