中国6月外储规模上升 黄金储备连续八个月增加

中国国家外汇管理局星期五（7月7日）发布统计数据显示，截至6月末，中国外汇储备规模为3万1930亿美元（下同，约4万3102亿新元），较5月末上升165亿美元，升幅为0.52%。同时，中国央行连续第八个月增加黄金储备。

根据上海证券报报道，中国外储从年初迄今上升653亿美元，升幅为2.09%。截至6月末，央行黄金储备报6795万盎司，环比上升68万盎司，月度增幅为近四个月最高。

报道指出，今年以来，全球央行在黄金市场空前活跃，中国央行黄金储备也已实现“八连增”。

自去年11月开启本轮黄金增购行为以来，中国央行黄金储备由6264万盎司增至今年6月末的6795万盎司，累计增持规模达531万盎司。

报道引述世界黄金协会日前发布央行黄金储备调查显示，71%的受访央行认为，全球央行的黄金持有量将在未来12个月增加，去年这一比例为61%。

货币方面，美元汇率指数6月下跌1.4%至102.9，非美元货币则总体升值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数当月微跌0.1%，但标普500股票指数上涨6.5%。

报道引述中银证券全球首席经济学家管涛分析说，6月中国外汇储备余额上升，主要反映了汇率和资产价格重估的估值效应。”当月，受主要经济体货币政策、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格涨跌互现”。

外汇投资研究院副院长赵庆明说，6月外汇储备规模增逾160亿美元，远超市场预期。从汇率折算因素来看，由于英镑、欧元等非美货币升值，折算成美元后，形成账面增值；从资产价格来看，主要债券价格略有下跌，造成外储账面小幅“缩水”。此外，中国外汇储备经营管理形成一定投资收益，增厚当月外储规模。