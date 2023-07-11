习近平见俄联邦委员会主席：愿继续发展中俄关系

中国国家主席习近平与俄罗斯联邦委员会主席马特维延科会面时说，发展中俄关系是两国基于各自国家和人民根本利益作出的战略选择，中国愿继续与俄罗斯发展伙伴关系。

综合新华社和俄罗斯卫星通讯社报道，习近平星期一（7月10日）下午在人民大会堂与访华的马特维延科会面。

习近平说，在双方共同努力下，中俄关系始终保持健康稳定发展势头，各领域合作稳步推进，两国世代友好的社会基础和民意基础更加牢固。他提到今年3月访华时，与俄罗斯总统普京就深化两国全面战略协作和各领域务实合作达成新的重要共识。

习近平称，发展中俄关系是两国基于各自国家和人民根本利益作出的战略选择。中国愿继续同俄罗斯一道，发展守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢的新时代全面战略协作伙伴关系，助力两国发展振兴，推动建设繁荣稳定、公平公正的世界。

习近平还说，立法机构合作是中俄关系的重要组成部分，希望双方共同努力从立法层面促进和保障两国各领域合作持续健康发展，加强立法及治国理政经验交流；双方还要加强在上海合作组织、金砖国家等多边机制内的沟通协作，引领全球治理改革正确方向，维护好新兴市场国家和发展中国家共同利益。

马特维延科则说，俄罗斯就发展俄中关系达成了绝对共识，“无论是社会，总统，还是政府，议会。我们非常高兴并欢迎在我们合作的各个领域的积极发展。”俄中合作符合两国利益，正得到越来越多的社会和人民支持。

会见期间，马特维延科向习近平转达了普京的口信。