中国商务部：正就美商务部长访华与美沟通

中国商务部新闻发言人星期四（7月13日）说，中方正就美国商务部长访华与美方进行沟通。

中国商务部新闻发言人束珏婷在例行记者会上回应相关提问时说，中方对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度，正就此与美方进行沟通。

她也说，中方将继续致力于通过对话沟通，解决经贸领域彼此关切，推动建设性、务实合作。

近期已有两名美国高官接连访华。

美国国务卿布林肯原定今年2月访华，后来因中国气球事件取消该行程。他过后在6月18日到访北京，展开两天一夜的访华行程，成为五年来首位访华的美国国务卿。

在结束访华前，布林肯与中国国家主席习近平会面。在那之前，布林肯先后与中国国务委员兼外长秦刚和中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面。

随后，美国财政部长耶伦7月6日抵达北京，开展四天三夜访华行。耶伦抵步第二天就与中国总理李强、中国前副总理刘鹤、中国人民银行行长易纲，以及刚履新的中国人民银行党委书记潘功胜会面。耶伦上星期六（8日）与分管商务和金融的中国副总理何立峰会面。

中国生态环境部星期三（12日）发布消息，经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。