印度官员证实炼油商使用人民币购买俄罗斯原油

一名印度高官证实，印度炼油商已经用人民币结算部分从俄罗斯进口的原油。

路透社星期五（7月14日）报道，一名印度高官证实，部分印度炼油商正在使用人民币进行俄油结算，但他没有披露更多细节，包括使用人民币购买俄罗斯原油的公司。

路透社本月初引述三名消息人士报道，印度石油公司今年6月成为第一家以人民币支付部分俄油交易的国有炼油厂。据透露，印度石油公司是通过印度工业信贷投资银行向中国银行支付人民币，来结算与俄罗斯石油公司（Rosneft）的交易。

此外，印度三家私营炼油商中至少有两家也使用人民币支付俄罗斯原油，另有多家国营炼油商正在探索人民币结算机制，但美元仍是印度公司购买俄罗斯原油时的主要支付货币。

上述印度高官也表示，由于印度对华出口较低，人民币储备不多，因此印度使用人民币进行贸易结算的情况可能会相对有限。

事实上，印度石油部和财政部此前一直试图说服俄罗斯接受使用印度卢比支付原油交易款项，但俄罗斯不愿意持有卢比，坚持以人民币或其他货币结算。由于国防贸易，俄罗斯积累了大量的卢比储备。

一名印度高官告诉路透社，印度储备银行（RBI）计划在未来两到三天内为银行提供指导方针，以解决卢比贸易机制的一些初期问题。

这名官员解释称：“卢比贸易的问题在于，它只能作为一种易货货币。”