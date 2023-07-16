台风“泰利”预计17日夜间将登陆中国

台风“泰利”预计星期一（7月17日）夜间在海南岛东部到广东西部一带沿海登陆，届时将成为今年首个登陆中国的台风。

中国中央气象台网站公布，今年第四号台风“泰利”已于7月16日凌晨2时由热带风暴级，加强为强热带风暴级。目前“泰利”的外围云系已开始影响海南岛和广东沿海地区。

中央气象台针对台风泰利于16日早上6时继续发布台风蓝色预警。中国气象局15日早上11时启动台风四级应急响应，海南、广东、广西及可能受影响的省级气象局根据实际研判启动或调整相应应急响应级别。

据《人民日报》报道，根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，中国国家防总决定于15日下午1时对广东、广西、海南三省份启动防汛防台风四级应急响应。

中国水利部公布，受今年第四号台风影响，广东沿海、广西南部西部、海南大部、贵州中南部、云南东部、福建南部等地部分地区7月16日至19日将有暴雨到大暴雨，暴雨区部分中小河流可能发生超警以上洪水。

另据《星岛日报》和香港01报道，香港教育局也因台风泰利而宣布，当地幼稚园、肢体伤残儿童学校及智障儿童学校星期天停课。

香港运输署则在通告中宣布，来往马料水至荔枝窝的小型渡轮服务将会于16日暂停。

台湾中央气象局官网星期天（16日）早上也发布豪雨特报，受到台风外围云系的影响，16日恒春半岛有局部大雨或豪雨，东南部地区、兰屿、绿岛有局部大雨发生的机率。