台风泰利来袭 海口市启动“六停”措施

台风“泰利”来袭，中国海南省海口市从星期一（7月17日）中午12时起，在全市范围内启动“停课、停工、停运、停航、停园、停业”等“六停”措施。

据中共海南省委宣传部官方微信公众号“海南发布”星期一的消息，海口市防汛防风防旱指挥部从星期一中午12时起，在全市范围内启动“停课、停工、停运、停航、停园、停业”等“六停”措施，除承担抢险救灾和保障城市基本运行任务的单位和个人外，非必要不外出，应急避难场所将开放供群众避风避险。

“六停”措施指的是，除已放暑假的幼儿园、中小学校、中等职业学校、技工院校外，其余海口市各类托儿所、各类暑假培训机构实施停课；海口市所有在建工地停工，高空作业人员、户外作业人员全部停止施工作业，全市各类产业园、生产基地、工厂、简易厂房和作坊全部停止生产；海口市高铁、市郊列车、公交、客运车（含市县班线车）、出租车等停运，广大市民非必要不要驾车外出；新海港、秀英港、铁路南港和美兰机场停航；海口市公园、旅游景区（点）停止开放；海口市各商场、娱乐场所、餐饮店以及会展、农贸市场停止营业，户外和大型场馆文体活动停止。

至于“六停”具体结束时间，海口市防汛防风防旱指挥部将于星期二（7月18日）视情及时发布通知。

据介绍，受台风“泰利”影响，海口市将出现暴雨、大暴雨，局地特大暴雨，叠加风暴潮和海水顶托，城市内涝风险较大，并将伴随12级及以上大风。

海口市防汛防风防旱指挥部请各区、各部门、各单位保持高度警惕，始终坚持生命至上原则，切实保障人民群众生命财产安全，最大限度减轻台风灾害影响。请抢险救灾和民生保障单位做好供水、供电、供气、供油、交通、通信、医疗等保障工作。

另据中新社报道，广东省湛江市区内目前已启动学校全部停课、商场全部停业、旅游景区全部停止开放等措施。

据中央气象台最新消息，星期一上午11时台风“泰利”位于湛江市区东偏南方向约230公里的海面上。湛江市区台风红色预警信号目前正生效。

湛江市三防指挥部称，台风“泰利”将于星期一晚上11时前后正面袭击湛江，登陆时阵风可超14级，受其严重影响，经会商研判，决定于星期一上午9时将防风Ⅱ级应急响应提升至防风Ⅰ级应急响应。

据了解，目前，湛江市区所有旅游景区停止开放，人员全部安全转移；学校全部停课；所有水域渡口停航；所有建筑工地停止施工；所有建筑工地、陈旧供电区域及临时搭建供电线路停电；所有公众聚集场所停止活动；除抢险和指挥车辆外，所有车辆停止行驶；市区、城镇所有商场停止营业。

此外，湛江吴川机场星期一计划进出港航班共计57架次，除三架次航班正常执飞外，当天剩余的54架次航班全部取消。

湛江海湾大桥也发布封桥公告，风力七级将实施半封闭，禁止电动车过桥，风力九级将实施全封闭。