中国呼吁早日恢复俄乌粮食与化肥出口

中国常驻联合国副代表耿爽在安理会审议乌克兰人道问题时发言说，中方希望早日恢复俄罗斯和乌克兰粮食与化肥出口。

综合中国常驻联合国官网和中新社报道，联合国安理会星期五（7月21日）审议乌克兰人道问题。联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛、负责人道主义事务的副秘书长格里菲思等作通报。

迪卡洛强烈谴责俄罗斯对黑海沿岸乌克兰港口发动的空袭。她说，在此之前，俄罗斯宣布中止执行黑海港口农产品外运协议，这些事件可能对全球粮食安全产生深远影响。

格里菲思说，69个国家的3.62亿人依靠援助生存。过去一周全球粮食价格飙升，本已面临风险的发展中国家家庭将最能感受到相关事件带来的影响。

耿爽发言时说，黑海粮食外运协议以及关于俄罗斯粮食化肥出口的谅解备忘录，对于保障全球粮食供应、稳定全球粮食市场具有重要意义，应得到均衡、全面、有效执行，并解决好有关方面的合理关切。

他指出，俄罗斯近日多次表示，如果能够在消除俄粮食化肥出口障碍方面取得切实进展，俄方愿考虑恢复黑海粮食外运协议。联合国秘书长古特雷斯也表示将继续为乌克兰和俄罗斯的粮食化肥进入国际市场进行努力。

耿爽表明，中方希望有关各方从维护国际粮食安全大局出发，特别是从缓解发展中国家粮食危机出发，同联合国有关机构共同努力，加紧对话协商，坚持相向而行，争取平衡解决各方合理关切，早日恢复俄罗斯与乌克兰粮食与化肥的出口。

他说，一段时间以来，乌克兰地面形势持续升级，扩大化趋势愈发明显，多处重要民用基础设施遇袭。中方呼吁当事方保持冷静克制，严格遵循国际人道法，严格遵守必要、区分和对称原则，避免袭击平民和民用基础设施，全力遏制冲突扩大化趋势，防止引发更大规模的人道危机。

耿爽坦言，解决乌克兰危机引发的有关问题的根本之道在于实现乌克兰问题的政治解决。中方再次呼吁冲突当事方尽快重启和谈，呼吁国际社会为此创造良好条件。