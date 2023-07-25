香港特首李家超率团续程印尼访问

香港特首李家超星期二（7月25日）率领代表团由新加坡转抵印尼首都雅加达，继续亚细安三国访问行程。

综合香港中通社、《星岛日报》等报道，李家超率领的商贸团星期二上午10时离开下榻的新加坡香格里拉酒店，转赴印尼行程。

李家超中午时分在脸书发文，感谢中国驻印尼使馆临时代办周侃及印尼外交部东亚事务处处长Dr Santo Darmosumarto在机场迎接，并表达对雅加达的行程充满期待。

据了解，李家超抵步后将与印尼政府领导层、中国驻印尼大使馆官员等会面，之后与亚细安秘书长高金洪会面，晚上则将主持一场商务晚宴。李家超星期三（26日）将与在印尼的香港商界人士共进午餐。李家超率领的商贸团将在星期四（27日）转赴马来西亚进行亚细安三国最后一站访问行程。

李家超星期天（23日）抵达新加坡进行三天访问。他星期一（24日）与新加坡总理李显龙会面，并出席李总理所设的午宴。李总理与李家超会面时讨论，进一步深化新港在贸易与投资、创新与研究等领域的双边合作。李总理也表示，有信心香港会在“一国两制”下持续发展与繁荣。

李家超星期一还出席港府在新加坡富丽敦酒店举办的商业晚宴，重申新港的密切合作关系。新港签署了七项谅解备忘录，在促进商业往来、金融科技、创新及创业、脱碳化，以及研发等方面加强合作。