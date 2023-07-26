“杜苏芮”逼近 中国气象局发布台风红色预警

台风“杜苏芮”不断逼近福建和广东沿海，中国气象局星期三（7月26日）发布台风红色预警。

据中国天气网报道，中央气象台7月26日10时发布台风红色预警：今年第5号台风“杜苏芮”（DOKSURI）（超强台风级）的中心26日上午8点钟位于台湾鹅銮鼻偏南方大约350公里的巴士海峡南部海面上，中心附近最大风力有17级（58米/秒）。

预计，“杜苏芮”将以每小时10-15公里的速度向西北方向移动，强度变化不大，将于今天夜间到明天早晨移入南中国海东北部，然后逐渐向福建福清到广东惠来一带沿海靠近，并将于28日早晨到上午在上述沿海地区登陆，最大可能在福建晋江到闽粤交界沿海登陆（强台风级，42-48米/秒，14-15级）。

另外，中国气象局于26日8时00分签发命令，气象局办公室、减灾司、预报司、观测司，气象中心、气候中心、卫星中心、信息中心、数值预报中心、探测中心、公共服务中心、气科院、人影中心、宣传科普中心(报社)、服务中心、华风集团由原Ⅲ级应急响应状态提升为Ⅱ级。

命令要求，浙江、福建、江西、广东及可能受影响的省级气象局根据实际研判启动或调整相应应急响应级别，加强监测预报预警，做好面向地方党委、政府以及社会公众的防汛防台风服务。