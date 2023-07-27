中国上半年规上工业企业利润同比跌16.8%

中国上半年全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元（人民币，下同，约6287亿新元），同比下降16.8%，降幅比1至5月份收窄2.0个百分点。

根据中国统计局网站星期四（7月27日）发布的数据，上半年规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12002.0亿元，同比下降21.0%；股份制企业实现利润总额24872.0亿元，下降18.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元，下降12.8%；私营企业实现利润总额8689.2亿元，下降13.5%。

单月来看，6月规模以上工业企业实现利润总额7197.6亿元，同比下降8.3%。降幅较5月收窄4.3个百分点。

上半年采矿业实现利润总额6816.8亿元，同比下降19.9%；制造业实现利润总额23874.7亿元，下降20.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3193.1亿元，增长34.1%。

在41个工业大类行业中，12个行业上半年利润总额同比增长，29个行业下降。其中电力、热力生产和供应业利润总额同比增长46.5%，电气机械和器材制造业增长29.1%，通用设备制造业增长17.9%，汽车制造业增长10.1%。

石油和天然气开采业下降12.2%，煤炭开采和洗选业下降23.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降25.2%，非金属矿物制品业下降26.6%，有色金属冶炼和压延加工业下降44.0%，化学原料和化学制品制造业下降52.2%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降92.3%，黑色金属冶炼和压延加工业下降97.6%。

上半年规模以上工业企业实现营业收入62.62万亿元，同比下降0.4%；发生营业成本53.37万亿元，增长0.5%；营业收入利润率为5.41%，同比下降1.07个百分点。

6月末，规模以上工业企业资产总计160.31万亿元，同比增长6.6%；负债合计92.28万亿元，增长6.7%；所有者权益合计68.04万亿元，增长6.3%；资产负债率为57.6%，同比上升0.1个百分点。规模以上工业企业应收账款22.72万亿元，同比增长10.6%；产成品存货6.05万亿元，增长2.2%。

中国统计局工业司统计师孙晓解读上述数据时说，工业企业利润稳步恢复。6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。分季度看，二季度规上工业企业利润下降12.7%，降幅较一季度收窄8.7个百分点。上半年，规上工业企业利润同比下降16.8%，降幅较1至5月份、一季度分别收窄2.0、4.6个百分点，累计利润降幅自年初以来逐月收窄，工业企业利润稳步恢复。