台风“杜苏芮”已造成台湾一人死亡 预计将登陆福建

台风“杜苏芮”带来的强风和降雨，已造成台湾花莲县一人死亡，南部和东部多地停班停课。目前，“杜苏芮”正转向中国大陆，预计将从福建省登陆，影响波及十余省份，可能进一步扰乱航运和空运。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，台湾中央气象局发布警报显示，台风“杜苏芮”星期四（7月27日）上午11时的中心位置在台湾最南端的岬角鹅銮鼻的西南方约200公里海面上，以每小时17至24公里速度，向西北偏北方向进行。

台湾中央灾害应变中心星期三（7月26日）通报，“杜苏芮”已造成一人死亡，为花莲县秀林乡文兰村民众上山查水管时遇到溪水暴涨，导致一人溺毙，详细状况还有待厘清。

目前，台湾的台南、高雄、屏东、花莲、台东、澎湖和金门已宣布停班停课，但夜间遭遇强风和降雨的台北仍正常上班上课。

另据大陆新华社和央视新闻报道，福建省厦门市26日已下令学校暂停夏令营和体育比赛等活动；福建省漳州市将于27日中午至29日中午停工停课。

受到“杜苏芮”影响，多个航空公司27日与28日的航班取消或调整，其中春秋航空部分的航班取消、厦门航空取消32个航班。

中国大陆中央气象台27日早上10时发布暴雨橙色预警。“杜苏芮”影响波及十余省份，其中浙江东部、福建东部和中南部、贵州西部、重庆西部、四川盆地中东部、陕西中南部和甘肃东部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

中国大陆国家气象中心预计28日早上时段，“杜苏芮”最大可能在福建晋江到闽粤交界沿海登陆。

据“香港01”报道，根据香港天文台，香港27日将维持一级戒备信号，但预计香港普遍吹强风的机会较低。