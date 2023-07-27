港警再拘捕两名前众志成员 疑似资助被通缉罗冠聪

香港媒体报道，香港警务处国家安全处星期四（7月27日）以涉嫌串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全等罪名，拘捕前香港众志两名成员陈珏轩和黄莉莉。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，香港警务处国安处星期四上午以涉嫌串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全、串谋作出具煽动意图的行为等罪名，拘捕同为29岁的一男一女。两人与早前被捕人士有关，涉嫌收取资金支援窜逃海外港人。

警方调查显示，上述男女与7月5日与6日的被捕者有关。他们目前被扣留调查。警方行动仍然继续，不排除有更多人被捕。据了解，两人是前众志成员陈珏轩和黄莉莉，被指极有可能通过运营社交平台“惩罚Mee”，资助被通缉的香港众志创党主席罗冠聪。

根据警方调查，陈珏轩和黄莉莉均于2016年加入香港众志，至2020年众志解散前，陈珏轩担任众志常委及副秘书长、而黄莉莉则担任组织干事。此外，陈珏轩也曾为罗冠聪的立法会议员助理。陈黄两人均曾积极参与众志的示威行动，包括2017年国庆日在湾仔金紫荆广场升旗礼前夕示威，并与现场保安员发生冲突。两人也一同在2019年3月因强行闯入政府总部而被警方拘捕。

香港警务处国安处7月5日及6日拘捕五名前香港众志骨干，涉嫌违反串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全及串谋作出具煽动意图的作为等罪名。其中前主席林朗彦、成员李启靖、钟展翘和廖伟濂在5日被捕，前常委朱恩浩则于6日在机场离境前被捕，他们涉嫌透过一家顾问公司于幕后营运“惩罚Mee”社交平台及手机应用程式，赚取资金以支持被通缉的八名海外港人继续从事危害国家安全的活动。这五名被捕人士早前已获准保释候查。

连同星期四被捕的陈珏轩和黄莉莉，涉及“惩罚Mee”案累计共七人被捕。