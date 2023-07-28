中国将与格鲁吉亚的关系提升为战略伙伴关系

中国国家主席习近平说，中国将把与格鲁吉亚的关系提升为战略伙伴关系，并要以此为新起点，坚持从战略高度和长远角度规划两国关系。

综合新华社和路透社报道，习近平星期五（7月28日）在成都会见赴华出席第31届世界大学生夏季运动会开幕式，并访华的格鲁吉亚总理加里巴什维利。

习近平说，中格建交31年来，双方政治互信不断巩固，各领域合作成果显著。此次加里巴什维利访华期间，双方将发表联合声明，共同宣布建立中格战略伙伴关系。“双方要以此为新起点，坚持从战略高度和长远角度规划两国关系，推动中格战略伙伴关系健康稳定发展，为两国各自发展振兴提供助力。”

习近平强调，中方愿同格方发挥两国政府间经贸合作委员会、自由贸易协定联委会等机制作用，推进高质量共建“一带一路”合作。中方欢迎格鲁吉亚扩大优质产品对华出口，鼓励中国企业赴格鲁吉亚投资兴业。

格鲁吉亚地处黑海沿岸，横跨亚欧两大洲，与邻国亚美尼亚和阿塞拜疆一样属于前苏联国家。

20世纪90年代以来，俄罗斯因支持格鲁吉亚南奥塞梯和阿布哈兹地区的分裂分子，与格鲁吉亚关系紧张。 2008年与格鲁吉亚发生战争后，俄罗斯承认南奥塞梯和阿布哈兹独立。

去年俄罗斯出兵乌克兰几天后，格鲁吉亚申请加入欧盟。 同时，格鲁吉亚还寻求加入北约。

格鲁吉亚2015年与中国签订“一带一路”协议，是最早的签署国之一。2017年，中国与格鲁吉亚签署自由贸易协定，经过不到一年的谈判，该协定于2018年1月生效。