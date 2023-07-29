中国军方征集违规军事装备招标行为线索 追溯至2017年

隶属于中国军委装备发展部的全军武器装备采购信息网发布公告，公开征集自2017年10月以来的军事装备违规采购招标线索，开展装备采购招标违规违纪整肃行动。

全军武器装备采购信息网星期三（7月26日）发布《关于征集全军装备采购招标评审专家违规违纪线索的公告》，提到“为营造装备采购招标评审良好生态，军委装备发展部决定开展装备采购招标评审专家违规违纪清查整肃治理活动”，追溯自2017年10月以来违规违纪的装备采购招标行为。

军委装备发展部称，违规违纪行为的主要范围包括，自律不严、操守缺失，该回避的不回避，为关系企业提供帮助，帮助指定企业中标；不愿较真、不敢碰硬，遇到问题、分歧不讲原则，该扣的分不扣、该废的标不废；工作粗疏、评审出错，审阅文件资料不认真、不细心，评分不对标，错评误评漏评；拉帮结派、私下勾连，形成“小圈子”操控评标过程；偏袒照顾、以“专”谋私，评分标准评审中设置倾向性、排他性条款，甚至成为违规操作的帮手。

违规行为的范围还包括，任性用权、处事不公，投诉审议中“拉偏架”，为企业保驾护航，不按国家和军队有关规定处理问题，甚至误导处理决定等；跑风漏气、主动泄密，私自透露评审专家信息，评审专家私自透露项目信息、投标单位信息、评审工作信息；组建不力、监管缺失，招标评审专家库入口把关不严、审核入库流于形式，缺乏系统建设监管措施，动态更新专家库不到位，违规违纪专家处理不力。

中共中央军委主席习近平星期一（7月24日）在主持中共中央政治局第七次集体学习时，也强调要“全面加强军事治理”，称“要把军事治理同改革和法治有机结合起来……强化法规制度实施和执行监督”，用好法治更好推进军事治理各项工作。

另外，《南华早报》星期五（28日）引述消息人士报道称，中共中央军委纪律检查委员会及军方审计部门，正对火箭军司令员李玉超、副司令员刘光斌及前副司令员张振中展开调查，据称三人已被中共中央军委反腐机构调查人员带走。