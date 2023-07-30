台风“卡努”预计8月2日或在浙江登陆

刚受到台风“杜苏芮”影响的中国浙江省沿海地区，预计可能在下周三（8月2日）迎接最大强度可达到强台风级的台风“卡努”登陆。

据浙江日报星期天（7月30日）报道，截止星期六（29日）傍晚，“卡努”的中心最大风力为8级，在以每小时15公里到20公里速度向西北方向移动，预计8月2日将在浙江省沿海登陆或近海转向，可能对该省造成严重影响。

中国农业农村部星期天也在官网发布通知，部署应对今年第6号台风“卡努”的防御工作。

农业农村部强调，“卡努”强度逐渐增强，最大强度可达强台风级，7月31日夜间至8月1日早晨进入中国东海海域，预计于8月2日在浙江沿海登陆。由于第5号台风“杜苏芮”已给相关地区带来影响，农田土壤水分饱和，台风“卡努”接踵而至，体型巨大、水汽丰富，登陆间隔较短，影响区域重叠，带来的强风暴雨可能给农业生产带来严重影响。

通知要求，有关地区农业农村部门要立足抗灾夺丰收，克服连日应对台风“杜苏芮”可能出现的歇口气、人员缺位、工作松懈等问题，进一步强化组织领导，明确责任，持续加力抓好各项措施落实，确保责任到人、措施到位，确保民众生命财产安全和农业生产安全。

具体的防御工作部署包括加强监测预警，协同有关部门紧盯台风“卡努”移动路径、强度和天气、海浪变化，分析研判对农业生产的影响，及时发布预警信息；充分利用广播、电视、报纸、手机、网络等，及时宣传台风防范措施。

部署要求，要科学组织防御，动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，及早加固维护渔港设施和堤坝，确保人员生命安全；组织农民抓紧加固果树、设施大棚和畜禽圈舍等农业生产设施，抢收已成熟作物，减轻灾害损失；及时清理疏通田间沟渠和畜禽场排水系统，防止发生大面积内涝；指导农垦企业、学校、医院等单位做好相关防范工。

此外，也要狠抓生产自救，对受灾作物及时抢排积水施肥等，促进植株尽快恢复生长；对因灾绝收地块，要指导农民及时查苗补苗，因地制宜改种补种；要尽快修复损毁的蔬菜大棚、畜禽圈舍、养殖池塘，港口堤坝、渔船等设施，及时补苗补栏，尽快恢复生产；同时，要加强灾区动物疫病防控，做好灾后消毒和死亡动物无害化处理，防止灾后重大动物疫病、人畜共患传染病暴发流行。

部署还要求，要精准指导服务，及时组派工作组督促落实防灾减灾措施，帮助解决实际困难；保证生产资料调剂调运，满足灾后生产恢复需要；督促有关保险机构对参保渔船等设施和农作物尽快定损、理赔等。