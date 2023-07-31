气象台继续发布暴雨红色预警 河北保定：非必要不外出

中国中央气象台星期一（7月31日）继续发布暴雨红色预警，京津冀等地将有大到暴雨。河北省将洪水防御应急响应提升至一级，河北保定市宣布，全市所有党政机关、企事业单位星期一居家办公，非必要不外出。

据中国中央气象台官方微博消息，中央气象台在星期一清晨6时继续发布暴雨红色预警，预计星期一8时至星期二（8月1日）8时，河北大部、北京、天津、山西东部等地有大到暴雨，其中，河北中部、北京中西部等地的部分地区有大暴雨；内蒙古中部偏南地区、河南北部、江西北部、云南东北部、四川南部、贵州西北部、广西南部沿海、海南岛西南部等地有分散性大雨或暴雨。上述部分地区有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。

据微信公众号“保定发布”星期一发布的消息，河北保定市防汛抗旱指挥部决定，因该市强降雨仍在持续，汛情异常严峻，7月31日，全市所有党政机关、企事业单位，除参与防汛抗旱救灾工作和应急值班值守人员外，其他人员一律居家办公，非必要不外出。

此前，保定市防汛抗旱指挥部已在星期天（7月30日）12时30分决定启动全市防汛一级应急响应。

另据央视新闻客户端消息，河北省水利厅宣布，自星期天23时起，河北全省洪水防御应急响应等级由二级提升至一级。

目前，河北省气象灾害防御指挥部已启动重大气象灾害（暴雨）一级应急响应，河北省防汛抗旱指挥部已启动防汛防台风一级应急响应，宁晋泊、大陆泽蓄滞洪区已启用。