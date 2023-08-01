德桑蒂斯称若当选美国总统 志在阻止中国大陆攻台

美国佛罗里达州州长德桑蒂斯称，如果赢得2024年总统选举，他志在阻止中国大陆入侵台湾。

据路透社报道，针对中国大陆如果入侵台湾，他会如何回应的提问，德桑蒂斯星期一（7月31日）接受福克斯新闻采访时说：“我的政策是阻止这一切的发生。中国尊重硬实力。他们如果认为（展开进攻）的成本将高于任何潜在利益，他们将不会这么做。”

德桑蒂斯说，任何阻止行动将涉及两个“硬实力”同处于一个区域，意指美国可在军事和经济层面牵动中国。

美中关系近年来受国家安全、贸易战和台湾问题等影响而持续紧张，其他痛点包括美国禁止先进科技出口中国、中国人权课题和冠病溯源等议题。拜登政府近期通过高官访华，尝试修复美中的紧张关系。

德桑蒂斯批评美国总统拜登处理两岸问题的表现，“我认为在拜登领导下，他们（中国大陆）或将在未来五到10年内拿下（台湾）。如果我们改变路线，我认为我们能预防这一切的发生。”

跟其他共和党总统参选人一样，德桑蒂斯对中国持有鹰派看法，认为中国是美国地缘政治的头号威胁。

德桑蒂斯将争取共和党提名参加明年美国总统选举，但目前在共和党选民支持度中远远落后于领先的前总统特朗普。锡耶纳学院和《纽约时报》星期一发布的民调显示，54%的潜在共和党选民支持特朗普，远高于德桑蒂斯的17%。

德桑蒂斯星期一接受《华尔街日报》访问时说，如果当选美国总统，他考虑全面禁止中国短视频抖音海外版应用TikTok在美国使用。他以对美国国家安全构成威胁为由，做出此表述。