蔡英文简体字推文慰问大陆雨灾 台总统府：乐意援助

中国大陆北京、河北等地连日暴雨出现洪涝灾情，台湾总统蔡英文和副总统赖清德分别用简体字在推特发文，表达关心与慰问。台湾总统府表示，若后续大陆有相关援助需要，“我们非常乐意”。

蔡英文于星期二（8月1日）晚上在推特用简体字发文说，“北京等多地受到杜苏芮台风环流影响连日暴雨，造成大范围洪涝灾损并有人员不幸伤亡。我要表达关心与慰问。”

蔡英文表示， 期盼受灾地区早日脱离洪害，恢复正常生活。

也是民进党总统参选人的赖清德同天在推特上用简体字发文说，他要向北京等多地因受杜苏芮台风环流影响成灾，而失去亲人的人们表示哀悼。期盼所有受到影响的人们能获得援助，并尽快重建生活。

据台湾东森新闻云报道，台湾总统府副秘书长黄重谚星期三（2日）上午受访时说，大陆北京地区发生因为台风外围环流带来天然灾害，总统非常关心，也通过总统府发表慰问及致意，同时希望受灾地区能够尽速恢复正常生活，后续海基会、陆委会也有做相同表达。

黄重谚还说，如果后续陆方有相关援助、协助需要，“我们非常乐意”。

受台风“杜苏芮”影响，北京、河北及天津等地区连续出现强降雨，目前已造成京冀两地至少20人死亡、19人失去联络，淹水、停水停电、交通中断使近60万人受灾。