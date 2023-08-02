大陆多地暴雨致洪灾 台陆委会海基会表达慰问

中国大陆北京、河北、天津等多地强降雨造成严重洪涝灾情，台湾陆委会和海基会分别表达慰问，盼受灾地区早日脱离洪害。

陆委会星期二（8月1日）通过新闻稿表示，中国大陆北京等多地受到杜苏芮台风环流影响连日暴雨，造成大范围洪涝灾损并有人员不幸伤亡，台湾总统府当天转达总统蔡英文的慰问及关怀。

陆委会表示，向中国大陆各地伤亡及受灾民众表达慰问关怀之意，并期盼受灾地区早日脱离洪害，恢复正常生活；政府也通过海基会向大陆表达台方慰问之意，至盼灾害减至最低。

陆委会强调，据目前掌握讯息，除少部分台商厂房受损外，多数台商及台湾民众尚无灾情传出，吁请在当地台湾民众小心留意自身安全。

据《中国时报》报道，海基会秘书长邱垂正也于星期二表示，已致函大陆海协会并转达海基会董事长李大维对此次灾情的关怀与慰问。

邱垂正说，受台风环流影响，大陆北京、河北及天津地区因连日暴雨致洪水氾滥，造成严重灾损与人员伤亡。海基会已致函海协会，转达李大维对受灾地区人民的关心。

他也称，海基会通过当地台商协会了解在陆台人的状况，并予以协助，期盼灾区人民早日恢复正常。

据报道，从2016年至今，大陆海协会对海基会发出的数千件信函均已读不回。

台风“杜苏芮”席卷中国大陆，北京、河北及天津等地区连续出现强降雨，目前已造成京冀两地至少20人死亡、19人失去联络，淹水、停水停电、交通中断使近60万人受灾。台湾总统蔡英文和副总统赖清德也在早前分别用简体字在推特发文，表达关心与慰问。