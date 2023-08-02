中共中央军委发文：推进全军不敢腐不能腐不想腐

中共中央军委在建军96周年之际印发全面加强军队党建的意见，要求全军一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为实现建军百年奋斗目标提供政治保证。

据新华社星期二（8月1日）报道，中央军委日前印发《关于围绕实现建军一百年奋斗目标全面加强军队党的建设的意见》，强调将深入贯彻中共总书记、中央军委主席习近平强军思想，坚持中共对军队的绝对领导，聚焦军队建设中心任务，对全面加强军队党的建设作出部署要求，引导全军深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻军委主席负责制。

《意见》强调，要坚持不懈“用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂”，以更高标准更严要求贯彻军委主席负责制，推进政治整训常态化制度化，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

《意见》指出，军队需着眼提高领导备战打仗质效，强化党委统一领导集体领导，抓深抓实谋战务战，加紧提高战略谋划和指挥能力，深化练兵备战，加强军事治理，以改革创新精神推动高质量发展。

《意见》也要求贯彻全面从严治党要求，压紧压实管党治党政治责任，坚持严的基调不动摇，深入纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为实现建军一百年奋斗目标提供坚强政治保证。

解放军“八一”建军节前夕，中共和军队高层频频释出军队反腐信号，习近平7月20日至21日在全军党的建设会议上，要求持续推进全面从严治党、全面从严治军。中央政治局7月24日就全面加强军事治理进行集体学习时，习近平又提到，要加强军费管理和监督，深化重点领域治理。两天后，习近平到西部战区空军视察时再强调，“把正风肃纪反腐不断向纵深推进”。

中共中央军委于星期一（7月31日）晋升王厚斌、徐西盛为上将，并宣布他们的职务分别是火箭军司令员与政治委员，间接证实了火箭军正酝酿反腐风暴的传闻。