台风“卡努”将进入东海 中国东北将出现强降雨

今年第6号台风“卡努”即将进入中国东海，内蒙古东部和东北部分地区将出现强暴雨。

据中新社报道，中央气象台网站星期三（8月2日）发布消息，8月2日至4日，内蒙古东部、东北地区多阵雨或雷阵雨天气，其中内蒙古东部、吉林、黑龙江等地部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨。

上述部分地区在出现强降雨之际，也将伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

气象台预计，内蒙古中东部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁北部、河北北部、重庆西部和北部、台湾北部等地的部分地区将在8月2日至3日出现8至10级雷暴大风或冰雹天气。中央气象台星期三6时继续发布暴雨蓝色预警和强对流天气蓝色预警。

台风“卡努”的中心星期三清晨5时位于浙江省玉环市东偏南方向约630公里的西北太平洋洋面上，预计将以每小时10至15公里的速度向西偏北方向移动，强度还将有所增强。它即将进入中国东海，并逐渐向浙江中部至福建北部一带沿海靠近。

台风“卡努”也在星期三逼近日本西南部岛屿，可能引发暴雨，冲绳岛的一些输电塔已被强风吹倒，超过20万户家庭无电力供应。

受今年第5号台风“杜苏芮”的影响，北京、河北及天津等地区连续出现强降雨，目前已造成京冀两地至少20人死亡、19人失去联络。