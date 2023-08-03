卡努台风登陆台湾北部 四县市宣布停班停课

今年第6号台风“卡努”登陆台湾北部，台北、新北、基隆和宜兰四个县市星期四（8月3日）停班停课，近40个台湾国际航班被取消。

综合台湾《上报》《联合报》《自由时报》等报道，台湾中央气象局星期三（2日）傍晚发出陆上台风警报，称卡努台风暴风圈正逐渐接近台湾北部近海，新北、基隆、宜兰等地区须严加戒备，北台湾则须严防剧烈雨势。气象局预估，星期三晚上至星期四早上，将是台风最接近台湾的时候。

截至星期四早上9时，卡努风眼距离台北360公里，并在东海以每小时5公里的速度向西移动。预计卡努将于星期四晚些时候掠过台湾北部海岸，然后在星期五向东北方向急转弯，给台湾中部山区带来0.6米的总降雨量，在台北附近的山区带来0.3米的降雨量。

台北、新北、基隆和宜兰四县市已宣布星期四停班停课，进入戒备状态，百货公司、餐厅、咖啡厅等宣布停业。台东县星期四也宣布中午12时起停班停课。其他北部县市桃园市、新竹市和新竹县则维持正常上课、上班。桃园市没有跟进其他北部县市停班停课的决定也引来当地民众反弹，批评桃园市长张善政的决定“违背常理”。

受到台风灾情影响，长荣航空、中华航空、星宇航空等航空公司的38架次国际航班取消，所有渡轮航线暂停；台湾股市和外汇市场也停止交易。

为了应对台风威胁，台湾宜兰县、新北市及基隆市政府已配合国防部成立灾害应变中心，预置救灾兵力492人，并整合三军部队及机具，完成救灾兵力派遣、整备工作。

新北市新店区星期四早上已发生一颗高约12公尺的大树遭强风吹倒的事故。大树压倒八辆摩托车，没有造成人员伤亡。

台湾总统蔡英文和行政院长陈建仁星期四早上9时前往中央灾害应变中心，听取各部会防灾简报。蔡英文除了提醒留意台风动态及防灾，也准备咖啡慰劳防灾人员。

蔡英文说，卡努今明两天影响台湾最为明显，虽台风位置较靠近北部，但伴随西南风，也会对中、南部造成影响。此外，今年正好是年度大潮期间，沿海低洼地区要留意海水倒灌，以及积、淹水。

她也提醒台湾民众留意气象局资讯，包括疏通排水沟避免淤积，以及固定好招牌等悬挂物件，维护安全。