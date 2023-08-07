美媒：11艘中俄军舰曾在美阿拉斯加附近巡逻

美国媒体星期天（8月6日）报道，11艘俄罗斯和中国海军军舰前一周在美国阿拉斯加海岸附近巡逻，美国为此派出四艘驱逐舰监视。

《华尔街日报》引述美国官员报道，中俄军舰驶入阿拉斯加阿留申群岛（Aleutian Islands）附近的水域，但没有进入美国领海，之后驶离这个水域。除了四艘美国驱逐舰之外，P-8海神侦察机也执行跟踪中俄军舰的任务。

报道引述美国专家称，这似乎是在美国海岸附近出现的最大规模中俄军舰群。

美国智库传统基金会高级研究员、退役海军上尉萨德勒（Brent Sadler）：“考虑到乌克兰战争情况和台湾周边紧张局势，此举极具挑衅性。”

美国北方司令部发言人称，俄中在阿拉斯加附近进行联合海军巡逻，但没有具体说明船只数量或具体位置。

北方司令部也告诉美国广播公司，中俄巡逻任务不构成任何威胁。

俄罗斯驻美大使馆没有回应《华尔街日报》的置评请求。俄罗斯国防部星期五（8月4日）曾说，俄中军舰已展开演习，涉及通信训练、直升机在对方舰艇甲板上起降，以及在白令海（Bering Sea）西南部举行的联合反潜演习，参与者在这个反潜演习上发现目标，并将之摧毁。

俄罗斯国防部补充称，自联合巡逻展开以来，两国舰艇已航行超过2300海里，包括在日本海和鄂霍次克海的巡逻任务。

报道引述中国驻美大使馆发言人称，此次巡逻并非针对美国。

中国国防部早前曾公布，根据中俄两军年度合作计划，俄罗斯军队7月20日至23日参加了中国人民解放军北部战区在日本海中部组织的“北部·联合-2023”演习，中俄双方共派出10余艘舰艇和30余架飞机。

美国海岸警卫队曾在去年9月公布，一艘海岸警卫队快艇在白令海遇到中俄军舰。