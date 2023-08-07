黑龙江要求做好人员转移：宁听骂声不听哭声

台风“杜苏芮”给中国北方带来连日暴雨，继京津冀水灾后，东北也出现汛情，大量乡镇居民被转移。黑龙江省官方强调，要毫不迟疑做好人员转移，“宁听骂声不听哭声”。

据黑龙江日报报道，黑龙江星期天（8月6日）晚间召开全省防汛救灾工作电视电话会议，通报了黑龙江省近期雨情、水情、汛情、气象预测和抢险救灾情况。

会议强调，此次降雨过程影响尚未结束，6号台风“卡努”极有可能北上影响黑龙江省，再次引发局地强降雨，且松花江、牡丹江、拉林河等将于近日出现洪峰，龙凤山、磨盘山等水库仍超汛限水位，防汛救灾形势异常严峻。

会议要求毫不迟疑做好人员转移安置，“宁可十防九空、不可失防万一，宁听骂声、不听哭声”，对受洪水威胁群众做到应撤尽撤、应转尽转，确保不落一户、不漏一人。

会议还要求把救人放在第一位，千方百计搜救失联群众，最大限度减少人员伤亡。还要抓好重点部位排险除险，密切监测水库库容变化，加强河道堤防巡查消险，并强化监测预报预警预判、备足防汛救灾物资，全力做好防汛抢险救灾各项工作。

此前，社交媒体流传的视频显示，同样经历了洪灾的河北霸州，发生民众到市政府大楼抗议事件，有民众拉起“还我家园，明明是泄洪原因，却说成降雨所致”的横幅。霸州市当局5日回应称，感谢霸州市东淀蓄滞洪区所有群众面对异常严峻的防汛形势，“义无反顾搬出自己久居的家园”、“顾全大局、深明大义”。

据此前报道，黑龙江省多条河流上星期六（5日）已出现超警戒水位，哈尔滨五常市多个乡镇农房、农田被淹，18个乡镇累计转移超4万人。吉林省舒兰市多个乡镇也遭受洪水侵袭，截至6日已致六人遇难、四名公职人员失联、13万4000人受灾，转移灾民1万4380人。

中共中央政治局委员、国务院副总理张国清也受中共总书记习近平委派，8月5日至6日到天津和黑龙江指导防汛抗洪救灾工作，向基层干部群众传达习近平指示精神，转达习近平牵挂和慰问。

黑龙江防汛救灾工作会议就此指出，张国清代表中共中央、国务院到黑龙江指导抗洪抢险救灾工作，充分体现了习近平“对黑龙江的亲切关怀、对受灾转移安置群众的深情牵挂”，为黑龙江省做好抗洪抢险救灾工作“增添了信心决心、注入了强大动力”。

面对连日暴雨带来的水位上涨情况，中国水利部6日已将内蒙古、吉林、黑龙江的洪水防御应急响应提升至三级，中央财政同日也拨款3.5亿元（人民币，下同，6500万新元）支持防汛救灾工作。