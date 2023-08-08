中国央行连续九个月增持黄金

中国人民银行连续九个月增加持有黄金。

综合彭博社和证券时报网报道，中国人民银行网站星期一（8月7日）公布的统计数据显示，中国7月末的黄金储备为6869万盎司，环比增加74万盎司，相当于约23吨，为连续第九个月增持。中国目前黄金储备总量为2137吨，从去年11月开始持续增加黄金储备后，共计增持了约188吨。

随着中国继续实现外汇储备多元化，中国人民银行近几个月一直引领着央行购买黄金。在全球利率不断上升之际，此举有助于保持金价上涨，通常升息会削弱对没有孳息的黄金之需求。

根据世界黄金协会的数据，官方购买是今年黄金价格展望的关键。该行业机构预计，尽管增持速度比去年慢，各国央行将继续增持黄金。去年2月在俄罗斯入侵乌克兰后，美国对俄罗斯的外汇储备施行制裁，寻求美元替代品的需求激增。

世界黄金协会资深市场分析师路易斯·斯特里特说，在过去一年里，央行购金创历史新高，主导着全球黄金市场。尽管今年二季度此项需求稍有放缓，但这一趋势仍凸显了黄金作为避险资产的重要地位，尤其在面对持续的地缘政治紧张局势和充满挑战的经济环境时。

展望2023年下半年，她说，经济萎缩的影响可能会给黄金带来一定的上行助力，进一步强化其作为避险资产的地位。在这种情况下，投资者和央行的购金需求，将有助于抵消因消费紧缩而导致的金饰消费和科技用金需求的疲软态势。