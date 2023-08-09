中国农业农村部部署应对台风“卡努”：抓好农业防汛减灾

中国农业农村部对东北等地区应对台风“卡努”进行部署，要求相关省份农业农村部门持续加力抓好防灾减灾措施落实，最大程度减少因灾损失。

据新华社报道，根据气象预报，今年第6号台风“卡努”可能对中国东北地区产生影响。农业农村部在前期部署防台防汛工作基础上，星期二（8月8日）再次下发通知，要求毫不松懈抓好农业防汛救灾工作。

通知要求，相关省份农业农村部门要紧盯“卡努”移动路径，密切关注灾情发展，充分利用广播、电视、报纸、网络等，及时发布预警信息和防御台风技术措施，第一时间将灾害预警信息通知到相关海域的渔船和人员。

通知要求，抓紧加固大棚、畜禽圈舍等农业生产设施，及时清理疏通田间沟渠和畜禽场排水系统，特别是地势低洼易涝地区，提早做好泄洪排水预案。动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风避浪，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作，确保人员生命安全。

根据部署，相关省份农业农村部门要狠抓灾后生产恢复。组织专家科学评估灾害影响，加强分类指导，因地制宜落实生产恢复措施。加大机具和人力投入，抓紧抢排农田积水。对受灾作物加强肥水管理，落实“一喷多促”等措施。搞好种子、种苗、化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，及时修复受损设施，加强灾区动物疫病防控和农作物病虫害监测防治。