台风卡努侵袭台湾南投 洪水等灾情致一死四伤

台风“卡努”侵袭台湾中部地区，南投县山区在连夜强降雨下发生洪水、土石流、道路中断等灾情，共造成一人死亡、四人受伤。

综合台湾《上报》、中央社等报道，台风卡努外围环流影响及接续西南风带来豪雨，造成仁爱乡暴雨酿灾，南投多地星期二（8月8日）出现洪水、土石流，造成道路中断等灾情。其中南投埔雾公路路面因路基流失，出现一道道巨大裂痕。

据台湾气象台统计，南投仁爱、庐山在4日分别降下749、667毫米，都是设站以来单日雨量的最高纪录；奥万星期二也降下200多年来首见的大暴雨，24小时最大雨量为672.5毫米。

农业部林业及自然保育署南投分署星期二指出，万大溪及支流脑寮溪、清水溪、玛谷溪等子集水区新增多处大面积崩塌，崩塌土石下移导致河床大幅抬升，初步研判是脑寮溪桥冲毁及清水溪桥受损主因；另外，奥万大联外道路多处坍塌无法通行，其中7.6公里处石灰坑、8.4公里处崩塌最严重，且石灰坑桥遭土石撞击，需进一步评估桥梁结构安全。

据台湾行政院估计，截至星期二下午5时，南投县农业灾损计1亿3196万元（新台币，约557万新元）。

由于强降雨造成道路中断，当地居民多人受困。为此，台中市消防局特搜大队星期二联合南投县消防局、消防署特搜队及新北市消防局执行救援任务；台湾国防部星期三再调度兵力320人，赴八个村落协助土石、泥沙清淤；从5日至今，台湾政府共已派遣兵力524人次到灾区抢救。

台湾总统蔡英文星期二也前往灾区视察赈灾工作。但国民党党团批评，蔡英文的车队前往现场要进行交通管制，导致从雾社下山的各式工程车、菜车，甚至病患都要多等将近两小时。“不是多次勘灾就有效，勘灾要有诚意与决心来解决事情，勿分批作秀。”

不过，总统府发言人林聿禅回应，蔡英文在出发前就已指示避免影响灾区及交通，缩减人员与车辆，且当时没有施行交通管制，国民党的指控非事实。