报告：中国大学毕业生返乡就业比例上升

中国一项调查显示，越来越多大学毕业生选择返乡就业，非一线城市、基层就业成了他们的新选择。

综合中国新闻网和界面新闻星期三（8月9日）报道，中国教育研究机构麦可思研究院发布2022届大学生返乡就业的调查报告称，近五届在外地（即“非生源省”）求学的应届本科生毕业半年后返乡（即“生源所在省”）就业的比例呈上升趋势，从2018年的43%提升至2022年的47%。

报告显示，不同性别、不同生源地的应届本科生返乡就业情况均有所不同。在外地求学的2022届本科女生中，毕业后即返乡就业的比例（52%）明显高于男生（40%）。报告称，这可能与女性更偏向于追求安全稳定的心理机制有关。

不同生源地的2022届本科毕业生中，毕业即返乡就业的比例也差异较大。东部地区生源返乡就业比例最高，为59%，西部地区则为44%，东北地区生源返乡就业比例相对略低，只有24%。

麦可思研究院分析，毕业生返乡就业的意愿可能与地区经济发展水平有较大关系。家乡所在地经济发展水平越高，就业机会和发展空间越大，生活环境越好，对毕业生的返乡就业吸引力也就越大。

如果对返乡就业群体所在用人单位类型进行分析，报告显示，2022届返乡就业毕业生在政府机构/科研或其他事业单位工作的比例为25%，高出全国本科毕业生平均三个百分点，在国有企业工作的比例有24%，高出平均水平两个百分点。在民营企业工作的则有47%，低于平均水平四个百分点。这显示在工作单位选择上，返乡就业者在家乡端起“铁饭碗”的比例更高。

而从收入观察，返乡就业群体即便在月收入不具有优势的情况下，就业满意度并不低。调查显示，2022届返乡就业毕业生的月收入为5525元（人民币，下同，约1036新元），低于平均的465元，工作专业相关度（70%）也低于平均水平四个百分点，但就业满意度（78%）略高于平均水平（77%）。

麦可思研究院在报告中指出，返乡就业渐成部分大学毕业生的就业新选择，但返乡就业到底香不香，可谓见仁见智。

这份报告的调查结果是基于麦可思研究院对于2022届本科生毕业半年后培养质量的跟踪评价，以及近五年大学生毕业生就业质量的跟踪评价。