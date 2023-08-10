台风卡努来袭 黑龙江尚志停课停工三天

继台风“杜苏芮”后，台风“卡努”也将在星期四（8月10日）影响黑龙江省尚志市，当地宣布全市停课停工停产三天。

据“雪都尚志”微信公众号发布的消息，据气象部门预测，今年第6号台风“卡努”将于星期四影响黑龙江省尚志市，从8月10日至12日，部分区域降雨量预计达到50至70毫米，阵风6至7级。加上台风“杜苏芮”早前对防汛能力造成的巨大消耗，尚志市防汛抗灾工作将迎来两期台风叠加带来的更大挑战。

尚志市防汛抗旱指挥部研究决定，全市在8月10至12日停课、停工、停产、停运、停业。

另据新华社报道，黑龙江省应急管理、农业农村等部门称，本轮强降雨以来，黑龙江省各地受灾人口超过37万人。

受台风“杜苏芮”的影响，自8月2日以来，黑龙江省哈尔滨等37个地区遭受风雹和洪涝灾害。据初步统计，截至星期三（9日）中午12时，黑龙江省受灾人口37万4049人，紧急转移安置人口18万7493人，农作物受灾面积387.08万亩，倒损房屋2万3708间。

黑龙江省农业农村厅已派出11个指导组、九个重点工作组深入一线，组织指导重点地区全力抢排积水。

中国应急管理部党委书记、部长王祥喜在星期三主持召开的部党委会和部务会上强调，当前仍处于防汛关键期，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重，要时刻保持清醒头脑，继续做好打大仗打硬仗准备。