美军在台成立联训小组 统合售台新武器换装训练

美国向台湾提供价值3.45亿美元（约4.6亿新元）的军事援助后，也在台湾成立了联合训练小组，全面统合台湾三军向美采购新型武器的换装训练。

据《联合报》星期天（8月13日）报道，美国对台湾的军援项目主要为四架MQ-9A无人机、标枪反装甲导弹、人携式刺针导弹训练仪、若干侦搜监控系统、战力防护器材、班用步兵武器、小口径弹药、人员防护装具等。

与此同时，为因应军援和台向美采购武器的项目，美军已在台湾正式成立“联合训练小组”（Joint Training Team），纳入美国印太司令部业管权责，目的在于强化台湾三军联合作战能力。

报道称，台军原有的各军种自行推动的专案，即包括“陆威”、“蓝天”、“碧海”、“宪威”等各自推动的台美军事训练合作，将全面纳入联合训练小组指挥，其中也包含原“陆威专案”下的美国陆军安全合作旅（SFAB）训练和年度部队赴美协训等。

旅美台海安全研究中心主任梅复兴曾评论，美军在台成立的“联合训练小组”功能，如同美协防台湾时代的“美军顾问团”。但台湾军方则称，当年的“美军顾问团”除训练顾问外，还有实质军援台湾的业务，此次的联合训练小组则仅训练业务。

据报道，此次联合训练小组有近200人，而这也是美国在台协会台北办事处希望扩建大楼的原因之一。

台湾国防部对此回应称，援助内容因涉及台美默契，国防部不予评论；而台军与友盟国家维持常态训练交流，以汲取实战经验、提升整体战力，相关做法无重大改变。

另一方面，台国防部也曾公开称，美国此次提供的军事援助项目，与台湾进行中的对美军购项目并未重叠。不过，联合报分析认为，美国援助的四架MQ-9A无人机显然有所重复。

报道称，此前台湾已向美军采购四架MQ-9B海上卫士无人机，且为因应这一购置，台湾空军已整合由飞行线转任的飞行军官，以及分曾通过飞行初级班、高级班的军官，赴美接受换装训练，人事单位也正在设定大型无人机的飞行补给。

不过报道也指出，美军援助的MQ-9A纯为侦搜型无人机，而台湾所采购的MQ-9B则具备挂弹攻击性能。

报道称，未来台湾向美国采购的大型无人机，都将编制在空军第十二侦照队，汰换现役的RF-5E虎瞰型侦照机。而原预定2025年交付的MQ-9B无人机，此前传将推迟至2027年交付，故预计美国援助的MQ-9A无人机，应该能先抵台服役。

美国7月28日宣布将向台湾提供价值3.45亿美元的军事援助，这是拜登政府首次以从美国现有库存提取方式对台湾提供军援。白宫的声明说，向台湾提供的军援配套，将包含防卫物资与服务，以及军事训练和教育，可协助台湾自卫。