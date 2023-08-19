中国多省市设定国企招聘目标

在中国青年失业率写下新高之际，中国广东省、安徽省、贵州市等多个省市相继明确国有企业责任，设定招聘目标。

据澎湃新闻星期六（8月19日）报道，近日挂网公开的《广东省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》明确，支持国有企业扩大招聘规模。全省国有企业新招用高校毕业生规模不低于去年。

安徽省也发布通知，要求国有企业社会招聘人员中应届毕业生的比例不低于50%，确保国有企业接收高校毕业生人数保持稳定。

贵州也要求国企在年度招聘计划中安排不低于50%的就业岗位面向高校毕业生定向招聘。全面实行国有企业公开招聘制度，对招聘人数不低于上年度的，在重点项目安排、高端人才选拔、人才载体建设、科研项目资助、高级职称评定、职工技能培训、评先奖优考核等方面按规定予以倾斜。

另外，湖南省、甘肃省和江西省也向国企提出类似要求，其中湖南要求省属国有企业接收毕业生人数要稳定在4700人以上、甘肃要求2023年省属国有企业新招用高校毕业生5000人以上、江西省国资委出资监管的省属国有企业计划招聘高校毕业生不少于5000人。

中国每年夏季都有数百万名毕业生涌入劳动市场，据中国教育部估计，今年全国高校毕业生预计将达到1158万人。但就业市场不足以容纳这些毕业生，今年以来16岁至24岁城镇青年失业率居高不下。

中国国家统计局公布的6月份城镇青年失业率达21.3%，写下自2018年有统计数据以来新高。统计局8月份宣布暂停公布青年失业率，原因是“经济社会在不断发展变化，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步健全优化”。