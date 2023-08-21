中国央行维持房贷利率不变后 开发商股价下挫

在亚洲市场前市交易中，许多中国房地产开发商的股价走低，投资者情绪受挫。此前中国央行维持房贷利率不变，加剧了外界对中国房地产行业问题的担忧。

据《华尔街日报》报道，香港和内地股市的房地产开发商股价星期一（8月21日）都在下跌。

截止下午12时，龙湖集团和新城发展分别下跌2.3%和1.56%。至于内地市场，截止上午11时30分，保利发展下挫1.48%，招商蛇口下滑2.16%。

报道称，中国央行在8月份将5年期贷款市场报价利率，即房贷的参考利率，维持在4.2%的水平，这令交易员们感到失望；他们原本期望央行会采取更多的支持措施来重振低迷的房地产市场。同时，1年期贷款市场报价利率下调了10个基点，降至3.45%，降幅小于预期。

瑞银经济学家在一份报告中说，房地产宽松政策相对零碎温和，且尚未宣布“实质性”的财政支出消息。该投行称，自4月份以来，随着房地产下滑加深，中国经济增长已经减速。

本月早些时候公布的7月份经济活动数据显示，中国正在进一步降温，并陷入通货紧缩。

瑞银星期一加入了摩根大通和巴克莱的行列，下调了对中国经济增长的预期。以汪涛为首的经济学家，将中国2023年的国内生产总值（GDP）增长率预期从之前的5.2%下调至4.8%。