美将27个中国实体从未经验证清单剔除

美国商务部长雷蒙多计划本月访华前，美国将27个中国实体从“未经验证清单”（Unverified List）剔除，被认为是向北京伸出橄榄枝。

据彭博社报道，美国商务部工业和安全局（BIS）于当地时间星期一（8月21日）发布声明，称将33个实体从“未经验证清单”剔除，其中27个实体位于中国，其他实体位于印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其和阿拉伯联合酋长国等。

这27个中国实体包括，锂电池材料制造商广东光华科技股份有限公司、传感器制造商南京高华科技股份有限公司、新能源动力系统研发商北京普科测控技术有限公司、光传感晶片开发商苏州超微精纳光电有限公司等。

声明说，这些实体在成功完成最终用途核查后，让商务部得以确定它们的合法性和可靠性。这一决定于21日对外公开展示，并将于次日（22日）在《联邦公报》上公布后生效。

美国商务部负责出口执法事务的助理部长阿克塞尔罗德称，美国政府将33家实体从清单中剔除，表明了当企业或东道国政府与工业和安全局合作，它们会得到切实利益。

雷蒙多预计将于本月下旬访问中国。如果成行，这将是雷蒙多担任商务部长以来首次访华，也是6月份以来访华的第四位拜登政府高官。之前访华的高官为国务卿布林肯、财政部长耶伦和气候特使克里。

彭博社此前引述知情人士称，雷蒙多此行可能取得的成果是美中商务部之间成立工作组，讨论美国的出口管制措施。这些措施旨在防止美国尖端技术为中国军方所用。