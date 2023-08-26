港媒：雷蒙多访华或将提出市场准入等一系列问题

知情人士透露，即将于星期天（8月27日）访华的美国商务部长雷蒙多，预计将向中方提出包括中国突击检查在华美咨询公司、市场准入等一系列问题。

据香港《南华早报》星期六（8月26日）报道，知情人士透露，雷蒙多还将向中方提出中国禁止销售美国存储芯片公司美光科技产品、数据安全、《反间谍法》等在华美企最关心的问题。

知情人士说，作为一名高级官员，雷蒙多既代表了美国商务部，也代表了美国政府，因此讨论的议题范围将会很广泛。

北京方面则将要求美国进一步放松对中国实施的出口管制。另一名知情人士说，北京政府的一个关键担忧是，美国政府会否就其出口管制、以及限制美企投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能系统等领域公司的计划做出任何政策改变和澄清。

中国政府今年3月起以国家安全为由突击搜查了美国尽职调查公司美思明智（Mintz Group）的北京办事处和美国咨询巨头贝恩公司（Bain & Company）的上海办事处，引发了外国商界的广泛担忧。

中国政府今年5月再宣布美光产品未能通过网络安全审查，禁止中国关键信息基础设施运营商购买美光产品。

在中美尝试稳定急剧下滑的两国关系之际，雷蒙多将从星期天起开启为期四天的访华之行，这是继美国国务卿布林肯、财长耶伦、气候特使克里后访华后的第四位美国高官。知情人士说，雷蒙多将在美国驻华大使伯恩斯的全程陪同下开展访问行程。

彭博社早前引述消息人士称，雷蒙多访华可能取得的一个成果，是与中国商务部成立一个工作组，讨论出口管制以及已被列入商务部出口黑名单的中国公司。

普遍分析认为，雷蒙多的访华行程能够取得的成果可能相当有限。但咨询公司亚洲集团（The Asia Group）中国区主管林汉升说，更重要的是，中美高层之间持续不断的会晤增加了两国工作层面合作的舒适感，而工作层面才是真正能让两国商业关系取得进展的地方。

中国商务部发言人束珏婷星期四（8月24日）在例行记者会上说，中方将就关切的经贸问题向美方表明立场，同时期待与美方就化解经贸分歧，推进务实合作进行深入讨论。