美商务部长称中美商业关系可稳定政治关系

美国商务部长雷蒙多在北京说，如果处理得当，中美两国的商业关系可以稳定政治关系。

雷蒙多在星期天（8月27日）飞抵北京，星期一上午随即与中国商务部长王文涛举行会谈，正式展开一连四天的访华行程。

根据彭博社，雷蒙多在一场展示美国健康和美容企业的活动上说，“我们的计划和希望是，如果处理得当，我们的商业关系可以稳定政治关系。”她补充说，大多数美中贸易与国家安全无关，是可以同时促进和保护出口的。

在雷蒙多发表上述言论的不久前，美国商务部宣布成立一个由两国官员和企业组成的商业问题工作组，“以寻求解决贸易和投资问题，并促进美国在华商业利益”，以及一个出口管制信息交流机制。讨论出口管制的工作组将于星期二（8月29日）在北京举行首次会议。

彭博社报道认为，雷蒙多的言论进一步证明拜登政府内部态度发生转变。白宫近来试图强调其出口管制和投资限制措施针对的范围较窄，而中国政府将其视作一种新的遏制策略。

另据中国商务部在官网发布的新闻稿，王文涛星期一（8月28日）与雷蒙多进行了理性、坦诚、建设性的沟通。

王文涛也就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。他指出，泛化国家安全不利于正常经贸往来，实施单边、保护主义措施不符合市场规则和公平竞争原则，只会损害全球产业链供应链安全稳定。美国多次表示不寻求与中国脱钩，希望美国将表态落在实处。

根据新闻稿，王文涛和雷蒙多除了宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，以及成立一个工作组，由中美副部长级和司局级的政府官员组成，工作组将每年举行两次副部级会议，还同意两人每年至少会见一次。

此外，双方讨论并同意两国专家，将就强化行政许可过程中的商业秘密和保密商务信息保护问题进行技术磋商。