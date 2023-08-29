美商务部长雷蒙多将与中国副总理何立峰会面

美国商务部长雷蒙多星期二（8月29日）将与中国副总理何立峰会面。

据路透社报道，雷蒙多在上星期天（27日）抵达北京，星期一（28日）与中国商务部长王文涛举行会谈。星期二是雷蒙多在京的第二天，她将持续与中国官员会面，旨在增进双边商业关系和沟通。

星期二较早时，雷蒙多与中国文化和旅游部部长胡和平会面，双方同意2024年上半年在中国举办第14届中美旅游领袖峰会。

美国商务部在声明中说，此举旨在进一步提振和发展两国的旅游合作。

上届中美旅游领袖峰会2019年在美国西雅图举行。此前，中美旅游领袖每年都会面，两国交替主办这项峰会。

提振旅游业是雷蒙多此次中国行的重要内容。中美本月同意将往返两国的每周航班数量翻倍增加。雷蒙多说，如果中国旅客人数回到2019年冠病疫情前的水平，将给美国经济带来300亿美元（约406亿新元）的收入，并制造5万个工作机会。

雷蒙多计划在星期三（30日）到访上海迪士尼乐园。

雷蒙多星期一与王文涛举行会谈，双方同意建立新的商业问题工作组。美国商务部说，新成立的工作小组首次会议星期二在中国商务部举行，美国商务部负责出口执法的助理部长阿克塞尔罗德出席会议。

雷蒙多星期一说，这样的交流平台将减少对美国国家安全政策的误解，并补充：“我们不会对事关国家安全议题妥协或协商”。