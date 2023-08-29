雷蒙多：美将国安问题放首位 但不寻求与中国脱钩

正在访华的美国商务部长雷蒙多重申，美国将把国家安全问题放在首位，但不寻求与中国脱钩。

综合路透社和彭博社报道，雷蒙多星期二（8月29日）在北京人民大会堂与中国副总理何立峰会面时说：“虽然我们永远不会在保护国家安全方面妥协，但我想表明，我们永远不会寻求与中国经济脱钩，或阻碍中国经济发展。”

雷蒙多也向何立峰表示，美中商业关系是最具全球影响力的关系之一，负责任地管理双边关系对中美两国乃至整个世界都至关重要。

据新华社消息，两人就落实中美元首峇厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、务实、建设性讨论。中国表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切。中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务实合作。

雷蒙多在上星期天（27日）抵达北京开启为期四天的访问行程。雷蒙多是继美国国务卿布林肯、财长耶伦、总统气候特使克里之后，访华的第四位美国高官。

雷蒙多星期一（28日）与中国商务部长王文涛就一系列商业问题举行了四小时多的会晤，包括两个多小时的会谈，两个小时的午餐会谈。双方同意建立新的商业问题工作组。

雷蒙多说，这样的交流平台有助于减少中国对美国国家安全政策的误解，但“我们不会对事关国家安全议题妥协或协商”。

星期二早些时候，雷蒙多也与中国文化和旅游部部长胡和平会面，双方同意2024年上半年在中国举办第14届中美旅游领袖峰会。

雷蒙多计划在星期三（30日）到访上海迪士尼乐园。