雷蒙多：越来越多美企认为中国已不具可投资性

美国商务部长雷蒙多说，越来越多的美国企业告诉她，由于风险越来越大，中国正变得越来越不具有可投资性。

综合彭博社和路透社报道，雷蒙多星期二（8月29日）在从北京坐高铁前往上海前告诉记者称，美国公司面临新的挑战，例如新实施的反间谍法罚款和条例的模糊性，以及知识产权窃取和与受补贴中国公司之间的竞争等持续存在的问题。

她说，这些在华美企已习惯处理一些传统问题，但还有一系列新的担忧，“这些担忧加在一起，让他们觉得在中国投资的风险太大”。

雷蒙多还批评，中国政府对美国存储芯片公司美光采取的措施“毫无理性可言”。当中国政府违反规定时，美国必将提出交涉。

雷蒙多上星期天（8月27日）抵达北京，开启为期四天的访问行程。雷蒙多抵达中国后，隔天就与中国商务部长王文涛举行四小时的会晤。

雷蒙多与王文涛会谈时，双方同意建立新的商业问题工作组。雷蒙多称，这次交流将提供一个平台，减少中国对美国安全政策的误解，但她也强调，美国在国家安全问题上没有妥协或谈判的余地。

雷蒙多说：“事实上，现在我们可以进行非正式的沟通，可以拿起电话交谈，这是向前迈出的一步……这并不意味着当我们谈话时，我会妥协或让步。这意味着我们有机会减少误判和共享信息。”

另外，雷蒙多称，双方会面时，美国向中方提出了一系列问题，包括中方禁止国内关键设施供应商采购美光科技公司产品、波音公司向中国交付737MAX飞机等其他商业问题。雷蒙多批评，中国对美光实施的限制“毫无理性可言”。

雷蒙多还提到，中国要求美国降低关税，削减出口管制，撤销限制美企对外投资的行政命令，但她拒绝了这些要求。