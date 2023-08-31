台风“苏拉”逼近广东 中国气象台发布红色预警

今年第九号台风“苏拉”（Saola）逼近广东，预计将于9月1日在广东惠来到香港一带沿海登陆。中国中央气象台星期四（8月31日）将台风预警升级为最高级别红色预警，提醒公众做好防台准备，警惕强风、强降雨灾害及可能出现的次生灾害。

据央视网报道，超强台风级台风“苏拉”已于星期三（30日）晚上移入南中国海东北部海面，星期四早上8时位于广东惠来东南方向大约300公里的海面上，中心附近最大风力有17级（风速58米/秒）。

中央气象台星期四升级发布台风红色预警，预计“苏拉”将以每小时10公里左右的速度向西北方向移动，逐渐向广东东部一带沿海靠近，强度缓慢减弱，并将于9月1日下午至夜间在广东惠来到香港一带沿海登陆，或在广东东部近岸海面向西偏南方向移动。

降雨方面，受“苏拉”和南下冷空气共同影响，8月31日至9月3日，广东大部、福建中南部有大到暴雨，广东中东部、福建东南部有大暴雨、沿海局地特大暴雨。其中，31日白天到夜间，福建东南部、广东东部的部分地区有大到暴雨，局地有100至220毫米大暴雨。

预报还指，今年第11号台风“海葵”预报路径有所调整，未来将趋向浙江沿海。9月2日起，受“海葵”影响，浙江等地将有较强降雨。

中国气象专家提醒，无论“苏拉”是否登陆广东，其带来的风雨影响都会严重影响广东、福建等地，上述地区公众提前做好防台准备，警惕强风和强降雨灾害，以及可能出现的次生灾害。

另一方面，据“长三角铁路”微信公号星期四消息，受台风“苏拉”影响， 为确保列车运行安全，铁路部门计划对杭深线、京港高铁、广深城际、广深港高铁、穗深城际、京九线等线路运行的部分列车采取停运措施。

消息指，截止30日下午，共计划停运8月31日至9月6日间共121趟旅客列车，其中停运动车组列车74趟，停运普速列车47趟。