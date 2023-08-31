环时评华为新机：足以证明美极限打压已失败

中国通讯巨头华为最新推出的旗舰手机Mate 60 Pro，据测评似乎已依靠国产芯片实现5G功能，引发中国网民充满爱国热情的追捧。官媒《环球时报》也发文称，华为新机发售“足以证明美国的极限打压已经失败”，中国企业在中美科技战中，也必然会突破封锁向前走。

《环球时报》星期三（8月30日）发表题为《雷蒙多该如何准确理解华为预售新机》的社评文章，指出华为星期二（8月29日）发售新机的时间，恰巧处于美国商务部长雷蒙多访华期间。文章并指，美国在高科技方面对中国的种种管制大多通过商务部实施，至今仍有数百家中国企业在美国实体清单上。

文章称，无论华为方面出于何种考虑，Mate 60 Pro的发售被很多中国网民赋予了“在美国打压之下昂起头来”的更深层次含义。文章并说，“这些声音应当被雷蒙多以及更多美国人听到，并对华盛顿形成触动。”

文章强调，作为被美国“卡脖子”最厉害的中国科技公司，华为在经历了一段时间的艰难低谷之后，能否解决没有可搭载5G技术的芯片这一痛点问题，被广泛看作在这个美方打压遏制最残酷、最激烈的领域，中国科技企业承压能力的重要标志。而中国社会对新机的关注，也凸显出对中国科技自主研发的强烈期待和信心。

文章称，美国对华贸易战“毫无疑问已经被证明失败了”，而科技战仍在进行当中，尽管美国仍在高科技领域占有优势，其打压也会在短期内会给中国企业带来一些麻烦，但从长远看，美国在这些“战争”没有最终的胜算。

文章还强调，中国企业必然会突破封锁向前走，并指华为手机在三年的被迫沉寂后“重出江湖”，就足以证明美国的极限打压已经失败。

另一方面，中国央视旗下微博账号“玉渊谭天”星期四发布了一张雷蒙多在上海召开记者会的照片，照片左下角的水印显示，该照片由最新的华为Mate 60 Pro拍摄。“用华为手机给美国商务部长拍照”的词条当晚也登上了微博热搜榜。

中国央视旗下微博账号“玉渊谭天”星期四发布了一张由Mate 60 Pro拍摄的美国商务部长雷蒙多的照片。（取自“玉渊谭天”微博）

据此前报道，华为星期二在没有举行发布会、没有广告宣传下，推出新机Mate 60 Pro，售价为6999人民币（约1300新元）。虽然华为没有公布芯片和网络制式，但中国网民的测评显示，新机使用了新的中国国产麒麟9000s芯片，网络速度也达到5G水平。该手机也是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。