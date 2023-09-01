台风“苏拉”逼近港粤 多地停课港交所延迟开市

随着超级台风“苏拉”逼近香港和广东，多地宣布星期五（9月1日）停工停学，港交所也将延迟开市。

综合彭博社和《星岛日报》等报道，香港天文台星期五凌晨2时40分挂出八号热带气旋警告信号，并指随着“苏拉”继续靠近广东东部沿岸，香港风力逐渐增强，八号风球会在当天大部分时间维持，并考虑是否需要发出更高热带气旋警告信号。

香港天文台台长此前称，本次台风警告信号甚至可能升至最高级别的10号风球。

香港交易所宣布，由于天文台现已发出八号台风信号，今天证券市场（包括沪深港通北向交易）及衍生产品市场之上午交易时段会延迟开市；若警告信号持续，港交所或全天停止交易。

受台风预影响，香港宣布包括中小学、幼儿园在内的所有学校星期五停课一天；同时，当天所有内港和离岛的渡轮服务均已暂停，港铁公司也暂停巴士服务。

国泰航空宣布，将暂停星期五凌晨2时至星期六上午10时的所有香港航班。

报道预计，这次台风可能是2018年台风“山竹”后，香港遭遇的最强台风。当时台风“山竹”造成香港道路堵塞、建筑物受损、低洼地区被洪水淹没。

另一方面，中国中央气象台继续发布最高级别的台风红色预警。根据预报，“苏拉”将以每小时10至15公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，将于9月1日下午至夜间，以强台风级或超强台风级在广东惠来到香港一带沿海登陆。

据《羊城晚报》报道，广州市教育局、应急管理局、市气象局会商后宣布，将分步实施停课、停工、停产、停业、停运措施，最大限度减少灾害损失。

深圳市教育局也于星期四宣布，全市中小学、幼儿停课，秋季学期开学时间从9月1日推迟至9月4日。“深圳机场发布”微信公号也发布消息称，深圳机场将于9月1日中午起暂停所有进出港航班运行。

据中国媒体统计，截至星期四晚9时，广东省已有19个市县发布台风黄色或橙色预警，相关地区中小学（幼儿园）将在预警期间内停课。同时，汕头、汕尾、潮州、揭阳等地也将秋季开学时间延迟至9月4日。

深圳市气象台称，如果台风“苏拉”直接在深圳东部或香港登陆，叠加天文大潮，可能是2018年“山竹”之后对深圳风雨浪潮影响最严重的台风。